Ganz nach dem Motto "Der scheenste Moment is immer jetzt" lebt der bayerische Liedermacher Alfons Hasenknopf. Am Samstag, 28. September, spielt er seine schönsten Lieder der vergangenen zwölf Jahre und neue Songs im Bad Heilbrunner Kursaal unplugged. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Zu hören sein wird auch sein neuer Song "Frei & Unbegrenzt". Mit seiner Band steht Hasenknopf für "eine ganz besondere Art von Mundartpop", heißt es in der Einladung. Wie kaum ein anderer Musiker verstehe er es, das Urjodeln mit modernen Klängen zu verknüpfen. In seinen Liedern erzählt er von der Natur, von Bergmenschen oder dem Sommerwind. Für eine Auszeit zieht sich Hasenknopf gerne wochenlang auf Berghütten zurück. Dort schreibt er fernab vom Alltag, der Hektik und des Lärms seine Songs. Jetzt will der Singer-Songwriter die Hüttenatmosphäre direkt auf die Bühne bringen - und das mit zarten und feinen Tönen - unplugged eben. Am Flügel wird ihn Steffi Rösch begleiten. Michael Leitinger übernimmt die Percussions. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Karten können bei der Gästeinformation Bad Heilbrunn unter der Telefonnummer 08046/323 oder auch per Mail unter info@bad-heilbrunn.de gekauft werden.