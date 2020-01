Björn Puscha, bekannt aus der TV-Sendung "Vereinsheim Schwabing", gastiert mit seinem ersten Solo-Programm "Latin Lover" am Samstag, 11. Januar, in der Lust Bad Tölz in der Alten Madlschule. Der Latin Lover versetzt sein Publikum in das Jahr 44 vor Christus. Fake News, Shitstorms und Latein sind an der Tagesordnung. Und man lernt schnell: der edle Römer ist halt nicht viel anders gestrickt als der ordinäre Bayer. Die Zuschauer erwarten laut Ankündigung lustige Episoden aus drei Jahrtausenden und es wird offenbar, welche Sprache göttlich ist.