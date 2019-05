12. Mai 2019, 21:54 Uhr Kulturtipp Landschaft verstehen

Im Gasthof Lacherdinger findet ein Vortrag zur Siedlungsgeschichte im Isar-Loisach-Gebiet statt

"Wie die Landschaft von heute entstand", heißt ein Vortrag zur Siedlungsgeschichte im Isar-Loisach-Gebiet, der am Donnerstag, 16. Mai, im Gasthof Lacherdinger in Ascholding stattfindet. Der Historiker Michael Holzmann zeigt, wie sich die Siedlungen von der Zeitenwende bis zur ersten urkundlichen Erwähnung im 10. Jahrhundert entwickelt haben und welchen Einfluss ihre Geschichte auf die heutige Landschaft hatte. Der Vortrag des Kulturvereins Dietramszell ist kostenfrei und beginnt um 19.30 Uhr. Vorher kann man von 17.30 Uhr an zu Abend essen.