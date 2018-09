23. September 2018, 21:55 Uhr Kulturtipp Kunst mit Kontrasten

"Schwarz. Weiß" lautet das Thema der Kunstwoche Lenggries

"Schwarz. Weiß" lautet das Thema der 16. Kunstwoche Lenggries. Das klassische Gegensatzpaar soll maximalen Kontrast, maximale Widersprüche und Gegensätze in den Mittelpunkt der Kunstwoche stellen und zugleich auf die Einheit der Gegensatzpaare eingehen. Die Künstler beziehen sich in ihren Arbeiten aufeinander, treten in Korrespondenz zueinander, eine dichte Ausstellung ist so entstanden. Zu sehen bis Sonntag, 30. September, Pfarrheim Lenggries. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, und Samstag/Sonntag, 10 bis 19 Uhr.