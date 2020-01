"Happiness is Overrated" heißt die neue CD des Bastian Jütte Quartetts, das am Freitag, 31. Januar, in Penzberg Station macht. Jütte hatte als Drummer im vergangenen Mai beim Jazzfestival auf Gut Hub aufhorchen lassen. Bei dieser Gelegenheit kam es zur Verabredung, dass er bald wieder ein Konzert beim Verein Jazz-Zeche geben werde. Nun reist er mit Florian Trübsbach (Altsaxofon, Klarinette), Rainer Böhm (Klavier, Bass) und Henning Sieverts (Bass, Cello) an. Mit stimmungsvollen Stücken gewann das Quartett 2016 den Neuen Deutschen Jazzpreis. Wie Kritiker Jütte bescheinigen, vermitteln seine Kompositionen zwischen Eingängigem und Komplexen und strahlen trotz melancholischer Grundstimmung Leichtigkeit und Optimismus aus. Beginn in der Bürgermeister-Prantl-Grundschule an der Südstraße 1 ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 21 Euro, ermäßigt 7 Euro.