24. September 2018, 22:02 Uhr Kulturtipp Klezmer in der Kirche

Die Gruppe KlezMotion spielt in der Reihe "Ländliche Konzerte Penzberg"

Das Ensemble KlezMotion entführt die Zuhörer in die Facetten der Klezmermusik. Die Gruppe um Violinistin Pia Janner-Horn, Klarinettist Reinhard Hausner, Gitarrist Wolfgang Hierl und Kontrabassist Erich Kogler tritt in der Reihe "Ländliche Konzerte Penzberg" am Freitag, 28. September, auf. Die Musiker spielen von 20 Uhr an in der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Penzberg. Die Gruppe mischt traditionelle jiddische Arrangements mit zeitgenössischen Kompositionen, jazzig angehauchten Bearbeitungen und Tango.