In St. Michael Wolfratshausen

Werke von Bach, Telemann und Händel, dazu Orgelwerke der französischen Romantik bekommt das Publikum am Freitag, 28. Dezember, in der Kirche Sankt Michael in Wolfratshausen geboten. Aufgeführt werden die Stücke vom Ludwigsburger Trompeten-Ensemble und Albrecht Schmid an der Orgel. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden werden am Ausgang freundlich erbeten.