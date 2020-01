Dem gebürtigen Tölzer Peter Zoelch, der in Würzburg und München Jazzsaxophon studiert hat, ist es über acht Jahre hinweg gelungen, gemeinsam mit ausgezeichneten Musikern eine treue Fangemeinde für den Jazz in Bad Tölz aufzubauen. Auf dem Programm stehen nicht nur Swingklassiker, Bossa Nova, Blues und Balladen, sondern auch die Lesungen, um dem Zuhörer mehr als puren Musikgenuss mitzugeben. Der nächste Auftritt von Peter Zoelch & Friends ist am Freitag, 17. Januar, von 20.30 Uhr an im Kleinen Kursaal Tölz (Vichyplatz 1). Eintritt: 14 Euro.