Folk, Blues und Jazz - alles schon einmal gehört? Aber wahrscheinlich nicht in der Interpretation der "Flat Four & Friends". Die fünfköpfige Gruppe aus dem Loisachtal versteht es, altbekannten Musikrichtungen einen ganz besonderen Anstrich zu geben. Am Freitag, 14. Februar, präsentieren die "Flats", wie sie sich auch nennen, ihr abwechslungsreiches Repertoire in der Alten Madlschule in Bad Tölz (Schulgasse 3). Der Eintritt kostet an der Abendkasse 16 Euro. Bei Schreibwaren Zauner (Marktstraße 40) gibt es Karten im Vorverkauf. Beginn ist um 20 Uhr.

