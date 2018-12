2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Kulturtipp 30 Jahre Hüttenwirt

Die Alpenvereinssektion Wolfratshausen feiert bei ihrem traditionellen Jahresrückblick am Mittwoch, 5. Dezember, das 30. Jubiläum ihres Hüttenpächters Werner Blaßl. Blaßl bewirtschaftet die auf 1753 Metern über dem Meer gelegene Wolfratshauser Hütte in den Lechtaler Alpen (Bild). Geplant ist ein geselliger Abend mit Zeitzeugen, Geschichten, Anekdoten und Bildern. Der Abend wird moderiert von Gerhard Hofmann und Peter Taubert. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Flößerei Wolfratshausen.