19. März 2019, 21:54 Uhr Kulturtipp Irische Klänge

(Foto: OH)

Fiddleres Fare sorgt für Pub-Abend-Stimmung

Kulinarische Spezialitäten wie Irish Stew oder Sheperd's Pie, Guinness und Kilkenny oder Whiskey von der grünen Insel erwarten die Besucher bis Sonntag, 24. März, im Tölzer Kesselhaus, denn bis dahin laufen noch die "Irish weeks", die irischen Wochen. Am Freitag, 22. März, wird es auch musikalisch irisch. Dann zeichnet die Irish Folk Band Fiddlers Fare von 20.30 Uhr an für Stimmung im Kesselhaus verantwortlich, oder anders ausgedrückt, für einen schönen Pub-Abend. Der Eintritt ist frei, jedoch geht der Hut rum, wie es in der Ankündigung heißt.