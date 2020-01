Wie man den schönsten Tag im Leben gestalten kann, erfahren die Besucher der Hochzeitsmesse, die am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, im Tölzer Kurhaus stattfindet. Regionale Aussteller präsentieren die Bandbreite ihres Sortiments und bieten Serviceleistungen an. Vertreten sind Maßschneider, Konditoren, Dekorateure, Fotografen, Juweliere und Trauredner. Geöffnet ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen sind im Internet unter www.toelzer-hochzeitstraum.de zu bekommen.