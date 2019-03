11. März 2019, 21:57 Uhr Kulturtipp Hoagart im Holzwirt

Nach Ausflügen in den Bayerwald und ins Allgäu sind heuer Sänger aus dem Isarwinkel und dem Werdenfels eingeladen

Zum 24. Mal findet der "Jagerhoagart" der Jägerkreisgruppe Wolfratshausen statt. Am Samstag, 16. März, treffen sich die Musikanten von 20 Uhr an im Saal des "Holzwirt" in Ascholding (Einlass: 18.30 Uhr). Nach Ausflügen in den Bayerwald (2017) und ins Allgäu (2018) sind heuer Sänger aus dem Isarwinkel und dem Werdenfels eingeladen. Karten gibt es zu 15 Euro bei den Raiffeisenbanken Wolfratshausen, Egling und Schäftlarn, im Lager der Raiffeisen in Thanning, bei Schreibwaren Baumgartner in Icking, in der Backstubn Ebenhausen und beim Holzwirt.