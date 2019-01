22. Januar 2019, 21:42 Uhr Kulturtipp Hesse als Mensch

Unter dem Titel "Hermann Hesse tanzt aus der Reihe" porträtieren Klaus Bückner und Sunyata Kobayashi den Schriftsteller

Persönlich und amüsant verspricht der Donnerstag, 24. Januar, zu werden. An diesem Tag gilt es, unter dem Titel "Hermann Hesse tanzt aus der Reihe" den Menschen Hermann Hesse neu zu entdecken. Von 19.30 Uhr an (Einlass 19 Uhr) porträtieren Schauspieler Klaus Brückner und Gitarrist und Komponist Sunyata Kobayashi Hesse im Freiraum Münsing mit Erzählungen, Gedichten und Musik in einem einmaligen Vortrag. Verbindliche Reservierung zu 15 Euro per E-Mail: info@freiraum-muensing.de oder Telefon 0176/56341881.