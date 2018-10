29. Oktober 2018, 11:07 Uhr Kulturtipp Hardrock am Land

Die Theatergruppe Degerndorf präsentiert "Eissidissi in Flintsbach" in Münsing

"Eissidissi in Flintsbach" heißt das Theaterstück, das die Theatergruppe Degerndorf e. V. im Gemeindesaal in Münsing aufführt. Wie der Titel schon verrät, geht es um die weltberühmte australische Hardrockband AC/DC. Zu sehen ist das Stück am Freitag, 26. Oktober, Samstag, 27. Oktober, sowie am Freitag, 2. November, und Samstag, 3. November. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Getränke- und Gartenmarkt Graf in Münsing, Am Kirchberg 16. Beginn ist jeweils um 20 Uhr (Einlass von 19 Uhr an).