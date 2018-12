11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Kulturtipp Große Gefühle

Ein Konzert von Mathias Kellner in Geretsried

Mathias Kellner kommt irgendwie nach Hause! Endlich! Am Donnerstag, 13. Dezember, präsentiert der Singer-Songwriter sein aktuelles Album "Tanzcafé Memory" in der Geretsrieder Kulturbühne "Hinterhalt". Der Niederbayer spielt mitreißende Konzerte, in denen er seine sorgfältig ausgearbeiteten Lieder mit aberwitzig-skurrilen Anekdoten verknotet und zu einem Gesamtkunstwerk werden lässt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten bei Bücher Ulbrich und Sport Utzinger in Geretsried, über info@hinterhalt.de oder 08171/23 81 04.