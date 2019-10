Go heißt das älteste Brettspiel der Welt, das vor mehr als 30 000 Jahren in China erfunden wurde und weltweit noch immer von mehr als 60 Millionen Menschen gespielt wird. Eine Einführung in die Regeln gibt Peter Kober am Dienstag, 15. Oktober, von 19 Uhr an in der Geretsrieder Stadtbücherei (Adalbert-Stifter-Straße 13). Die Veranstaltung richtet sich an Laien und erfahrene Spieler. Umfangreiches Begleit- und Anschauungsmaterial sowie Go-Spielbretter stehen zur Verfügung. Weitere Veranstaltungen und ein Go-Spieleabend sind in Planung.