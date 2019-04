4. April 2019, 22:11 Uhr Kulturtipp Glück und Autsch

Das Duo Two of Us tritt im D'Amato auf

Nach längerer Pause sind sie wieder im D'Amato im Schützenhaus zu hören: An diesem Freitag, 5. April, treten Annette Glück und Walter Autsch alias Two of Us auf und werden dem Publikum ihre Interpretationen bekannter Songs darbieten. Unter anderem werden Versionen von Bands wie Supertramp, Beatles, Pink Floyd, Michael Jackson, Dire Straits oder Led Zeppelin zu hören sein, "aber auch ruhigere Swing- oder Latin-Nummern lassen eine vielversprechende Programmmischung entstehen", versprechen die Veranstalter. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 13 Euro.