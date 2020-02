Fabelwesen und mannigfaltige Tiere bevölkern die Natur im "Garten der Lüste" von Hieronymus Bosch. Von den fantastischen Bilderwelten des niederländischen Malers hat sich Richard Philipp für seine gleichnamige Fotoausstellung im Ickinger Rathaus inspirieren lassen. In seinen Bildern führt er die Besucher in die Gärten der Kommune, zeigt Blumen, Blätter, Büsche und Insekten teils in Großaufnahme oder bei besonderen Lichtverhältnissen. Die Fotos von Philipp sind von Freitag, 14. Februar, bis 12. März im Ickinger Rathaus zu sehen.

© SZ vom 11.02.2020 Feedback