Josef Brustmann, Kabarettist und Musiker aus Icking, kommt mit seinem Weihnachtsprogramm in die Buchhandlung Isartal in Ebenhausen

Josef Brustmann, Kabarettist und Musiker aus Icking, kommt mit seinem Weihnachtsprogramm in die Buchhandlung Isartal in Ebenhausen, und zwar am Dienstag, 10. Dezember, von 20 Uhr an. Mit Zither, Wunderorgel, Bariton und spitzer Feder bewaffnet, zieht er ins Weihnachtsgetümmel. "Er findet viel witziges und aberwitziges unter deutschen Christbäumen, aber auch er kann sich dem absurden Christkinderzauber nicht entziehen", heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 12 Euro, eine Reservierung ist erforderlich: info@buchhandlung-isartal.de