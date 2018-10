11. Oktober 2018, 21:52 Uhr Kulturtipp Für Wortgeschrittene

Willy Astor in Geretsried

Der Wortakrobat Willy Astor kommt mit seinem neuen Programm "Jäger des verlorenen Satzes" an diesem Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr im Rahmen des Geretsrieder Kulturherbstes ins Zirkuszelt. Alles, was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt nun endlich auch noch zum Vorschein, heißt es in der Ankündigung. Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern ist wieder unterwegs mit neuer Wortsgaudi und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat. Eintrittskarten gibt es zwischen 21 und 26 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen.