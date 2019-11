Eine besondere Spielart der Akustik-Gitarre beherrscht Markus Schlesinger: das sogenannte Fingerpicking. Der Wiener Gitarrist und Sänger kommt am Donnerstag, 14. November, in das Café "Freiraum" in Münsing. Sein Programm reicht von Eigenkompositionen und Jazz-Bearbeitungen über Blues und Folk bis hin zu Fingerstyle-Arrangements bekannter Songs. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 08177/92 96 87 oder 0176-56 34 18 81, respektive per E-Mail info@freiraum-muensing.de