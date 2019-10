In der Klosterkirche spielt Cellist Bruno Weinmeister bei den Schäftlarner Konzerten am Samstag, 12. Oktober, zum "Finale in d-moll" mit Orchester. Zu hören sind die Ouvertüre aus der Oper "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart sowie von Franz Schubert die Arpeggione-Sonate und "Der Tod und das Mädchen" in einer Adaption für Orchester von Andy Stein (Beginn: 19 Uhr). Karten gibt es über München-Ticket online oder unter der Telefonnummer 089/54 81 81 81, bei Schreibwaren Bauer in Hohenschäftlarn und an der Abendkasse.