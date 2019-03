14. März 2019, 21:59 Uhr Kulturtipp Film in der Kirche

Neu in Königsdorf

Das Kreisbildungswerk und der Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg bieten ein neues Format in der Pfarrkirche Königsdorf an: "Film in der Kirche". Dazu laden die Veranstalter für Freitag, 15. März, ein. Von 19 Uhr an wird dort "Dein Weg" (Regie: Emilio Estevez) gezeigt. "Ein berührender Film auf dem spanischen Jakobsweg, wo ein Vater den Weg für den verunglückten Sohn weitergeht und der Weg auch dessen Leben umkrempelt", heißt es in der Ankündigung. Herbert Konrad vom Kreisbildungswerk hält die Einführung. Eintritt frei, Spenden erbeten.