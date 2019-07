19. Juli 2019, 22:33 Uhr Kulturtipp Feier für die ganze Familie

Der Trachtenverein "Seeröserl" lädt in Ammerland bei Münsing zu seinem traditionellen Waldfest

Der Trachtenverein "Seeröserl" Ammerland-Münsing feiert sein traditionelles Waldfest am Samstag, 20. Juli, von 18 Uhr an auf der Roßwoad in Ammerland neben der Bushaltestelle (Ausweichtermin: 27. Juli). Die Münsinger Musikkapelle spielt zur Unterhaltung und zum Tanz auf. Die "Seeröserl"-Jugend und die "Seeshaupter" Trachtler bieten Schuhplattler und Volkstänze dar. "Also ein Fest für die ganze Familie, wie es früher schon war", heißt es in der Ankündigung. Und: Gemütlichkeit und Harmonie würden durch eine Einlasskontrolle gepflegt.