18. Februar 2019, 21:43 Uhr Kulturtipp Faschingskonzert

Musikschule der Stadt Penzberg lädt zu einem lustigen Faschingskonzert

Zu einem lustigen Faschingskonzert lädt die Musikschule der Stadt Penzberg am Freitag, 22. Februar, in die Stadthalle ein. Das Programm gestalten der Kinder- und Jugendchor Voice happenZ, The Windyblowers, die Wilden Gitarristen, Funny Flutes, die Bläserklasse der Bürgermeister-Prandl-Grundschule und andere Ensembles und Solisten. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Ein Kostümieren der Teilnehmer und Besucher ist ausdrücklich erwünscht.