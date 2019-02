22. Februar 2019, 22:04 Uhr Kulturtipp Eine Nacht mit Oldies

Die Münchner Band "Ricky and the Balladeers" spielt in Bad Heilbrunn

Zum mittlerweile zehnten Mal gehen das Musik-Festival und die Rock'n'Roll & Oldie-Nacht im Kursaal von Bad Heilbrunn über die Bühne. Dazu kommt die Münchner Band Ricky and the Balladeers am Samstag, 23. März, 20 Uhr, in den kleinen Kurort. Für die Liebhaber von Oldies, Rock'n Roll und Rockmusik spielen die Musiker unter anderem Songs von den Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Eric Clapton, T-Rex und vielen anderen Bands. Das Festival in Bad Heilbrunn umfasste bis Ende 2018 insgesamt 71 Konzerte, zu denen etwa 6500 Gäste kamen.