25. März 2019, 22:14 Uhr Kulturtipp Der Gedankenleser

Bestseller-Autor Thorsten Havener tritt im Tölzer Gasthaus auf

Der bekannte Gedankenleser und Bestseller-Autor Thorsten Havener ist zurück auf der Bühne und tritt am Mittwoch, 27. März, von 20 Uhr an im Tölzer Kurhaus auf. Nachdem er sich in seinem letzten Programm der Körpersprache widmete, führt sein neues Programm "Feuerproben" direkt in die Köpfe der staunenden Zuschauer. In unterhaltsamen und beeindruckenden Live-Experimenten erleben sie, welchen Einfluss Gedanken auf Emotionen und damit auch auf das Handeln haben - und wieman das aktiv steuern und für sich nutzen kann.