24. März 2019, 21:55 Uhr Kulturtipp Chansons der 1950er

Anatol Regnier, Julia von Miller und Frederic Hollay präsentieren in der Stadtbücherei Penzberg Schlager und Chansons der Fünfzigerjahre

Anatol Regnier, Julia von Miller und Frederic Hollay (Piano) treten am Dienstag, 26. März, von 19.30 Uhr an in der Stadtbücherei Penzberg auf. In ihrem neuesten Programm haben sie sich nun die 1950er Jahre vorgenommen: ein musikalisch-literarisches Protokoll einer dramatischen Zeit des Aufbruchs mit ironischen und nachdenklichen, bekannten und unbekannten Schlager und Chansons. Karten für den Auftritt gibt es im Vorverkauf bei der Stadtbücherei und in der Buchhandlung Rolles sowie an der Abendkasse.