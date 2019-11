Für Songschreiber Ferdl Eichner und US-Sängerin Charlene Sullivan war es von Anfang an klar, dass sie aus den eher traditionellen Zutaten Blues, Rock und Folk ihre eigene Version von "Alternative Music" schaffen wollten. Das Ergebnis: Indie, Pop, Folk, die kaum in eine Schublade passen. Das Duo tritt am Donnerstag, 14. November, im "Gasthaus" in Bad Tölz auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Im Vorverkauf kostet die Eintrittskarte 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.carleneandferdl.de) .