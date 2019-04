5. April 2019, 21:42 Uhr Kulturtipp Bühnenspaß

Die Dietramszeller Theaterspieler spielen das heitere Lustspiel von Regina Rösch "Die Silberhochzeit - . . . lieber einen Mann als gar keinen Ärger"

Die Dietramszeller Theaterspieler bringen ein heiteres Lustspiel von Regina Rösch auf die Bühne. Das Stück mit dem Titel "Die Silberhochzeit - . . . lieber einen Mann als gar keinen Ärger" handelt von zwei befreundeten Paaren, deren Silberhochzeit unmittelbar bevorsteht. Aufführungen gibt es noch am Samstag, 6. April, und Sonntag, 14. April, jeweils von 20 Uhr an, sowie am Sonntag, 7. April, von 13.30 Uhr an im Gasthaus Peiß in Schönegg. Einlass jeweils ab 18.30 Uhr respektive ab 12 Uhr für die Nachmittagsaufführung. Mehr unter www.trachtenverein-dietramszell.de