Für eine besondere Art von Mundartpop stehen Alfons Hasenknopf und seine Band. Da verbindet sich Urjodeln mit moderner Musik, Heimatklänge werden mit Geschichten kombiniert, die aus dem Leben gegriffenen sind, zum Schmunzeln oder auch zum Nachdenken anregen sollen. Hasenknopf nimmt sich immer wieder mal Auszeiten auf Berghütten, wo er auch seine Songs schreibt. Diese Hüttenatmosphäre bringt er auf die Bühne, zusammen mit Steffi Rösch (Klavier) und Michael Leitinger (Percussions). Zu einem Konzert kommen die Musiker am Freitag, 1. Februar, in die Alte Madlschule in Bad Tölz. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Die Tickets sind im Vorverkauf bei Schreibwaren Zauner, Marktstraße 40 in Bad Tölz, zu bekommen.