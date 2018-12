6. Dezember 2018, 21:57 Uhr Kulturtipp Adventliche Akzente

Verschiedene Musiker werden das Wochenende auf ihren Instrumenten am Kloster Schäftlarn begleiten

Das Kloster Schäftlarn lädt am kommenden Wochenende, 8. bis 9. Dezember, zu musikalisch-adventlichen Akzenten in die Klosterkirche Schäftlarn und auf den Christkindlmarkt im Prälatenstadel des Klosters ein. Verschiedene Musiker werden das Wochenende auf ihren Instrumenten begleiten. Bei Kerzenschein spielen etwa Christian Bischof und Peter Gasser (im Bild) am Sonntag um 15 Uhr eine Adventsmusik für Orgel und Trompete. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.abtei-schaeftlarn.de.