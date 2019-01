20. Januar 2019, 21:56 Uhr Kulturtipp Absurder Witz

Michi Marchner in Lenggries

Facebook und Marderzuchtvereine, Bompeln und die Sinnhaftigkeit einer 100 000 Euro teuren Uhr, der Weltlachtag und Tipps für artgerechte Weihnachtsgeschenke: "Ausnahmsweise wie immer" heißt das Programm, mit dem der Multi-Instrumentalist und Kabarettist Michi Marchner am Freitag, 25. Januar, in das KKK, Münchner Straße 25 in Lenggries, kommt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Karten gibt es für 14 Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung "Lesebar", oder per Bestellung und Überweisung, E-Mail: sabine@kkk-lenggries.de