Das Figurentheater Ingolstadt gastiert am Samstag, 25. Januar, im kleinen Kursaal in Bad Tölz. Um 15 Uhr präsentiert es die Bilderbuchgeschichte "Tafti - Abenteuer in der Savanne" von Julia Boehme (bekannt durch "Meine Freundin Conni"). Das kleine Erdmännchen Tafti erlebt in Afrika jede Menge spannende Abenteuer, als es sich auf den Weg macht herauszufinden, was sich hinter den geheimnisvollen Hügeln in der Ferne verbirgt. Ob dort wirklich das Nichts ist, wie sein Opa behauptet? Auf seiner Reise muss er nicht nur allerlei Gefahren überstehen, sondern findet auch einen richtig guten Freund. Die Vorstellung dauert 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Karten gibt es für sechs Euro an der Tageskasse.