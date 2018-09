6. September 2018, 22:07 Uhr Kulturherbst "Wie ein moderner Brecht"

Festivalleiter Günter Wagner freut sich auf den Geretsrieder Kulturherbst mit dem Theaterstück "Lehman Brothers"

Von Felicitas Amler, Geretsried

Günter Wagner mag es, wenn das Festival, das er organisiert, einen politischen Akzent hat. Und das hat der Geretsrieder Kulturherbst 2018 nicht nur, weil die Kabarettisten Claus von Wagner und Helmut Schleich im Festzelt an der Jahnstraße auftreten und der bekennende linke Pazifist Konstantin Wecker mit seinem Trio kommt. Diesmal präsentiert der Festivalleiter auch ein politisches Theaterstück, allerdings nicht wie früher aus eigener Feder. Das Münchner a.gon-Theater gastiert mit "The Lehman Brothers. Aufstieg und Fall einer Dynastie" in Geretsried. Wagner freut sich darüber sehr. Das Stück sei "wie ein moderner Brecht", schwärmt er.

Der Name der amerikanischen Investment-Bank ist nach dem Crash vor zehn Jahren zur Chiffre für verheerenden Kapitalismus und folgenschweren Neoliberalismus geworden. Wagner sagt, viele Menschen fühlten sich heute abgehängt. Er versteht das, warnt aber vor den falschen - den rechtspopulistischen - Schlüssen. "Dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, liegt nicht an ein paar Leuten, die mit dem Schlauchboot übers Meer kommen", sagt er, "es liegt an jenen Leuten, die wir gar nicht zu fassen kriegen." Von den Finanzhaien handelt das Schauspiel "Lehman Brothers" von Stefano Massini. Es erzählt die 150-jährige Firmengeschichte von den Anfängen im Tuchwarenhandel über die Gründung der eigenen Bank bis an die Spitze der New Yorker Finanzwelt. "Hier wird erlebbar, wie in einem Spiel mit einfachen Regeln das Gewinnstreben Einzelner den Einsatz für alle erhöht", heißt es in der a.gon-Beschreibung.

Wagner hatte zu den ersten beiden von ihm organisierten Kulturfestivals in Geretsried, 2012 und 2014, eigene Theaterstücke beigetragen: "Aufstand" und "Flucht". Eine neuerliche Eigenproduktion wäre diesmal finanziell nicht drin gewesen, erklärt er: "Das hätte ein Vielfaches gekostet." Die finanzielle Ausstattung des Kulturherbsts hat die Stadt für dieses Jahr mit einem Budget im städtischen Haushalt von 313 700 Euro geregelt; dabei ist angepeilt, dass maximal ein Defizit von 80 000 Euro entsteht. Der Rest soll möglichst durch Eintrittsgeld, Spenden und Sponsoring gedeckt werden.

Eine Idee für ein neues Stück habe er allerdings schon, sagt Wagner, es soll sich um Digitalisierung und künstliche Intelligenz drehen. Konstantin Wecker würde sich wohl freuen. Denn der Liedermacher, der zu Wagners ersten beiden Stücken die Musik geschrieben hatte, habe ihn schon angesprochen: Schreib halt mal wieder was, wir könnten wieder was zusammen machen. Wo ein solches Musical dann aufgeführt würde, ist allerdings im Moment offen.

Dass Wecker, der nicht gerade das junge Publikum anlockt, trotzdem ein wichtiger Künstler im Geretsrieder Festival ist, steht für Wagner fest. Fünfmal habe der Liedermacher vergangenes Jahr den Circus Krone gefüllt: "Ein großer Künstler - wenn der net ziagt!" Zumal er mit zwei großartigen Musikern im Trio auftritt: mit der Cellistin Fany Kamerlander und seinem - O-Ton Wecker: "musikalischen Lebensgefährten", dem Pianisten Jo Barnikel.

Ansonsten biete der Kulturherbst fast 30 Veranstaltungen in zehn Tagen, ein Dutzend im Zelt, die übrigen an verschiedenen Spielorten wie dem Stadtmuseum oder der Stadtbücherei, dem Jugendzentrum "Saftladen" oder dem Showroom von Buffet Crampon, der Musikschule oder der Kulturbühne "Hinterhalt". Deren Wirtin Assunta Tammelleo und ihr Kulturverein Isar-Loisach (KIL) sind Mit-Organisatoren. Co-Festivalleiterin ist diesmal Ingrid Hammerschmied, zu deren Aufgaben auch die Gastronomie gehört. Denn dies ist eine der Neuerungen beim Kulturherbst: Der Gastro-Bereich vor dem Festival-Zelt ist auch während der Vorführungen offen und bewirtet. Die Landsmannschaften, wie die Egerländer, Siebenbürger Sachsen oder Deutschen aus Ungarn, servieren Spezialitäten, und auch die Griechische Gemeinde tischt auf.

Vor zwei Jahren gab es den Kulturherbst nur in einer Not-Variante, da der Veranstalter, die Cultus-Production von Florian Zwipf-Zaharia, kurz vor dem Event Insolvenz angemeldet hatte. Damals retteten KIL und das Geretsrieder Kulturforum wenigstens die wichtigsten Auftritte. Die Pleite aber sei schon nachhaltig, ist Wagners Eindruck. Der Kartenverkauf laufe trotz Tausender Plakate, Flyer und Postwurfsendungen nicht so glänzend. Dass ausgerechnet sein Herzensprojekt "Lehman Brothers" manchen Leuten nicht einmal thematisch etwas sage, wundert ihn. Aber der Festivalleiter hat Humor. Er sagt: "Ich schreib' die Banken an, da können die einen Betriebsausflug in das Stück machen."

Geretsrieder Kulturherbst 2018: Donnerstag, 4., bis Sonntag, 14. Oktober, Festzelt Jahnstraße 25, diverse andere Spielorte, Geretsried, www.kulturherbst-geretsried.de