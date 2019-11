Er gilt als einer der gefragtesten Geiger und spannendsten Musiker der Klassikwelt: Christian Tetzlaff stattet den Osterseen am Samstag, 9. November, einen Besuch ab. Zusammen mit dem Pianisten Lars Vogt spielt er im Rahmen der Iffeldorfer Meisterkonzerte Werke von Ludwig van Beethoven (Sonate für Klavier und Violine Nr. 6 A-Dur op. 30/1), Witold Lutoslawski (Partita für Violine und Klavier) und César Franck (Sonate für Violine und Klavier A-Dur).

Andrea Fessmann und der Verein "Kulturbegegnungen an den Osterseen" sparen nicht mit Vorschusslorbeeren. Tetzlaff, der in Berlin lebt, zeichne sich durch großes geigerisches Können aus, heißt es in der Einladung. Darüberhinaus machten ihn drei Merkmale einzigartig: "Er nimmt den Notentext wörtlich, er versteht Musik als Sprache, und er liest die großen Werke als Erzählungen, die existenzielle Einsichten spiegeln." Wenn er den Notentext so tief wie möglich zu erfüllen versuche, ohne Rücksicht auf die Aufführungstradition und ohne sich die oft üblichen geigentechnischen Erleichterungen zu gönnen, zeigten sich altbekannte große Werke oft in neuer Klarheit und Schärfe. "Als Geiger versucht Tetzlaff hinter dem Werk zu verschwinden - und das macht seine Interpretationen paradoxerweise sehr individuell."

Kongenialer Partner am Klavier ist der renommierte Pianist Lars Vogt, mit dem Tetzlaff seit Jahren erfolgreich zusammen musiziert. Mit Beethovens A-Dur-Sonate und der Violinsonate von Franck stehen zwei Meisterwerke dieser Gattung auf dem Programm. Wer das Konzert verpasst, kann es beizeiten im Radio nachhören - BR Klassik zeichnet den Abend auf.

Samstag, 9. November, 19 Uhr, Gemeindezentrum Iffeldorf, Karten zu 35/28/25 Euro gibt es beim Kartenservice Iffeldorfer Meisterkonzerte (Christa Clauß, Tel. 08856/3695), online unter www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de in den Buchhandlungen Rolles in Penzberg und Winzerer Bad Tölz sowie über München Ticket