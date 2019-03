28. März 2019, 22:02 Uhr Kultur in Icking Mit Clooneys Stimme

Martin Umbach liest im Hollerhaus aus "Alte Meister"

Der Schauspieler Martin Umbach ist bekannt aus Theater, Film und Fernsehen, zum Beispiel aus Tatort-Produktionen, der Mordkommission Istanbul und Donna Leon. Er hat in zahlreichen Hörfunksendungen und Hörspielen mitgewirkt und ist einer der wichtigsten Synchronsprecher der großen internationalen Filme: Martin Umbach ist unter anderem die deutsche Stimme von George Clooney und Quentin Tarantino. Am Sonntag, 31. März, ist er im Irschenhauser Hollerhaus zu hören. Im Rahmen der Ausstellung "Klang der Bilder - Seeing Sounds" von Klaus Fessmann liest Umbach bei einer Matinée aus "Alte Meister" von Thomas Bernhard. Der Beginn ist um 11 Uhr, um telefonische Voranmeldung wird gebeten unter 08178/44 08.