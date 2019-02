1. Februar 2019, 21:57 Uhr Kultur in Bad Heilbrunn Neues Programm in Nantesbuch

Mehr als 20 Veranstaltungen stehen von März bis September 2019 im Langen Haus der Stiftung Nantesbuch auf dem Programm. Die Beschäftigung mit Kunst und Natur bildet weiter den Kern der Aktivitäten. Am 25. Mai tritt der norwegische Jazz-Musiker Karl Seglem auf, der neben seinem Saxofon auch Ziegenhörner und das Horn eines Auerochsen aus Nantesbuch tönen lässt. Ein Abend mit Klaus Fessmann und dem Iffeldorfer Ensemble Laetare findet am 27. Juni statt, ein Chorkonzert mit dem Münchner via-nova-chor am 6. Juli. Simone Rubino steht mit "Der Klang der Elemente" am 28. September auf der Bühne. Als Höhepunkt im Jahresprogramm kündigt sich für September das dritte Moosbrand Literatur- und Musikfest an, das diesmal das Erleben der Zeit in den Mittelpunkt stellt. Zum Auftakt in die neue Saison lädt die Stiftung am 23. März zu einem Frühjahrsfest ein. Thematisch stehen die Bienen und ihre Lebenswelt im Mittelpunkt. Alle Veranstaltungen sind buchbar unter www.stiftung-nantesbuch.de/veranstaltungen.