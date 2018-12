12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Kultur im Landkreis Bad Tölz zahlt Zuschuss für Kunstwanderweg

Der Kunstwanderweg "Sinneswandel" auf dem Blomberg wieder weiterhin von der Stadt Bad Tölz finanziell unterstützt. Die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss genehmigten am Dienstag ohne Gegenstimme einen jährlichen Zuschuss von jeweils 4200 Euro für 2019 und 2020. Das Geld erhält der Tölzer Kunstverein, der nächstes Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert. Die Mitglieder pflegen den Kunstwanderweg in ehrenamtlicher Arbeit. Weitere 800 Euro pro Jahr für den "Sinneswandel" kommen in der Regel von der Gemeinde Wackersberg. Die Fördermittel fließen in die Mieten für Kunstwerke und in die Beschilderung. Die Kosten dafür belaufen sich auf 6500 Euro im nächsten Jahr und auf 7000 Euro im Jahr 2020, wie Stadtkämmerer Hermann Forster mitteilte. Die Differenz muss der Kunstverein aus eigener Tasche zahlen.