10. März 2019, 21:49 Uhr Kultur am Gymnasium Nachholtermin für Ickinger Improtheater

Ursprünglich war die jüngste Aufführung der Improvisationstheatergruppe am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking für den 14. Februar angesetzt gewesen. Allerdings musste der Termin krankheitsbedingt verschoben werden. Nun steht der Nachholtermin fest: Die Show "Winterimpro" soll nun am Donnerstag, 14. März, stattfinden.

"Die 'Lust am Scheitern' ist eine wesentliche Voraussetzung für jedes Improvisationstheater: witzige Szenen, faszinierende Charakteren und irrwitzige Situationen, die nach Vorgaben aus dem Publikum improvisiert werden und damit unwiederholbar und einzigartig bleiben - das ist Impro", heißt es in der Ankündigung. Bereits seit neun Jahren sind die Shows des Improteams Icking ein Fixpunkt im schulischen Jahresablauf des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums. Neben den regelmäßigen Auftritten am Jahresende oder zum Halbjahr sorgt das Improteam Icking mit seinen Shows auch außerhalb der heimischen Schule über die Landkreisgrenzen hinaus für Aufsehen. Höhepunkte für die jungen Improspieler waren sicherlich die Einladung zu den Bayerischen Theatertagen im Jahr 2016 und die Auftritte im Geretsrieder Ratskeller zusammen mit den Profis vom Münchner Fastfoodtheater in den vergangenen beiden Jahren.

Die Show "Winterimpro" findet im Pädagogischen Zentrum der Schule statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass eine halbe Stunde früher. Karten zu 4 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.