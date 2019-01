13. Januar 2019, 21:43 Uhr "Kulinarischer Kulturabend" Charmanter Herrenbesuch

Zu seinem zehnten "Kulinarischen Kulturabend" am Sonntag, 20. Januar, bekommt der Dietramszeller Kulturverein "Herrenbesuch" aus München. So nämlich nennt sich ein Barbershop-Männerchor, der charmante musikalische Unterhaltung in deutscher, englischer und bairischer Sprache verspricht - von Spirituals über internationales Volksliedgut bis hin zu Swing, Rock und Pop. Der ungewöhnliche Gesangverein wurde 2006 gegründet; mittlerweile tritt Herrenbesuch mit mehr als 30 Sängern in München und Umgebung, aber auch bundesweit auf. Das humorvolle Programm geht am Sonntag, 20. Januar, beim "Huber in Linden" (Dietramszeller Straße 9) über die Bühne und wird "mit vollem Körperausdruck emotional präsentiert", schwärmt Ursula Rosche vom Kulturverein. Sie nimmt auch Reservierungen entgegen (Tel. 08027/9264, 0172/8 44 82 34 oder office@u-rosche.de). Beginn ist um 20 Uhr, Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr.