29. Juli 2019, 21:38 Uhr Kreistag stimmt zu Gästekarte kostet 300 000 Euro

Von Alexandra Vecchiato, Bad Tölz-Wolfratshausen

Urlaub im eigenen Land wird bei den Deutschen immer beliebter. Tourismusregionen buhlen um Gäste und locken sie mit attraktiven Angeboten. Dazu zählen die Gästekarten, die vergünstigte Eintritte und mehr bieten. Der Landkreis möchte für alle Städte und Gemeinden eine gemeinsame All-inclusive-Gästekarte einführen. Die "KönigsCard" fand im Kreistag nicht nur Befürworter. Mit 42 zu zehn Stimmen sprach sich nach langer Debatte die Mehrheit doch dafür aus, das der Kreis die Plattform für die elektronische Karte schafft. Dafür investiert er 300 000 Euro.

Kein Aufwand und Risiko für die Gastgeber, dafür ein Imagegewinn und Mehrwert - so warb der Kochler Bürgermeister und Zweite Landrat Thomas Holz (CSU) für die "KönigsCard". Er hatte Sorge, die Einführung könnte am Votum der Kreisräte scheitern, da eine Zweidrittelmehrheit notwendig war. Holz erklärte, die All-inclusive-Gästekarte sei keine Neuerfindung. In Tirol, dem Allgäu und in Oberbayern gebe es sie in vielen Tourismusorten bereits. Würde sie im Landkreis eingeführt, käme man auf den Stand, "den wir dringend, dringend brauchen", sagte Holz, der auch Leiter des Fachbeirats Tourismus ist.

Eine Gemeinde wird definitiv nicht partizipieren: Lenggries hat seit Jahren eine funktionierende "Gästekarte plus". Man müsse sich nicht gegenseitig kannibalisieren, meinte Holz, sondern die neue Karte als Ergänzung sehen. Man habe sogar beim Anbieter der Lenggrieser Karte angefragt, doch dessen preisliche Vorstellungen könnte man nicht mittragen.

Die Grünen fänden die Einführung wünschenswert, aber eine Finanzierung über den Kreishaushalt lehnten sie ab, sagte Fraktionssprecher Klaus Koch. Das sei Sache der Gemeinden, welche die "KönigsCard" haben möchten. Das sei auch seine Argumentation, erklärte der CSU-Kreisrat und Lenggrieser Bürgermeister Werner Weindl. Die Finanzierung dürfe seiner Ansicht nach nicht über den Kreisetat laufen. Der Landkreis zahle 300 000 Euro für die Bereitstellung der Plattform, der Hotelier, der seinen Gästen die Karte bieten möchte, muss wiederum 4,50 Euro an die KönigsCard GmbH überweisen. Aus diesem Einnahmen-Topf werden die kostenfreien bis vergünstigten Nutzungen sowie Eintritte in Freizeiteinrichtungen, Museen und öffentlichen Nahverkehr bezahlt. Weindl fürchtet steuerrechtliche Probleme. Diese konnte auch Kreiskämmerer Ralf Zimmermann nicht zerstreuen. Wie sich der Vorgang steuerlich darstelle, sei noch nicht klar, meinte er. Weindl bat darum, die neue Gästekarte über den Tölzer Land Tourismus abzuwickeln. Dem widersprach Holz. Wenn eine Kommune nicht teilnehme, könnte auch ein Gastgeber, der dort ansässig ist, nicht die "KönigsCard" anbieten. "Selbst, wenn er das möchte."