21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Kreisklinik Fragen der Medizinethik

Ein Infoabend zum Thema "Fragen der Medizinethik in der Akutmedizin" findet am Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr, im Klinikcasino in Wolfratshausen statt. Im Mittelpunkt steht das Spannungsfeld zwischen den wachsenden medizinisch-technischen Möglichkeiten und den Bedürfnissen von Betroffenen in der Akutversorgung. Der Eintritt ist frei.