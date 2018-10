25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Kreisbildungswerk Seminar mit Shaolin-Mönch

Das Kreisbildungswerk bietet am Wochenende, 27. und 28. Oktober, in der Franzmühle in Bad Tölz ein zweitägiges Gesundheits- und Bewusstseinstraining im Shaolin Qi Gong an - mit einem Großmeister aus China. Shaolin Mönch Shi Yan Liang leitet das Seminar, das sich an Menschen richtet, die ihre eigene Gesundheit durch die Entwicklung von Gelassenheit und innerer Ruhe gezielt stärken wollen. Bei dem Wochenendseminar sollen sie die acht Brokate erlernen und vertiefen - eine Abfolge der klassischen daoistischen Übungssequenzen, die in China seit Jahrhunderten sehr beliebt sind. Zudem werden Meditationsübungen gemacht und Shi Yan Liang erläutert, wie er Shaolin Mönch wurde und welche Künste er im Kloster erlernt hat. Er präsentiert auch eine kurze Kung Fu Einheit. Qi Gong - das seinem Sinn nach mit "Energiearbeit" übersetzt werden kann - besteht aus ruhigen, fließenden und langsamen Bewegungen. Das Seminar ist für Anfänger wie Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Anmeldung unter www.kbw-toelz.de. Weitere Informationen unter Telefon 08041/6090 oder per E-Mail an info@kbw-toelz.de.