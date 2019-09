Was können wir vom Fußball lernen? Diese Frage beantwortet in der Reihe "Lernen von den Besten" des Kreisbildungswerks Dietrich Schulze-Marmeling. Der Autor zahlreicher Fußballbücher will am Donnerstag, 10. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im Kursaal Bad Heilbrunn Teamleiter, pädagogische Fachkräfte, Führungskräfte und Personalverantwortliche informieren. Anmeldung beim Kreisbildungswerk unter Telefon 08041/6090, info@kbw-toelz.de