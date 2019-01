24. Januar 2019, 22:09 Uhr Kreisbildungswerk Farbenseminar für Frauen

Wie betone ich stilgerecht meinen Typ? Welche Farben setze ich dazu ein? Das Kreisbildungswerk bietet am Samstag, 26. Januar, ganztägig (9 bis 17 Uhr) ein Seminar speziell für Frauen zu diesen Fragen an. Geleitet wird es von der Farb-und Stilberaterin Kerstin Groth-Cocola. Sie gibt individuelle Tipps und Anregungen, um mit einfachen Methoden auf jedem Parkett und zu jedem Anlass souverän aufzutreten. Das Seminar richtet sich gleichermaßen an Familienfrauen und Geschäftsfrauen. Der Seminarort wird bei Anmeldung über das Kreisbildungswerk unter Telefon 08041/73 05 99 oder per E-Mail an info@kbw-toelz.de bekanntgegeben.