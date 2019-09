"Lesen macht Spaß und Zuhören auch." Das möchte das Katholische Kreisbildungswerk vermitteln. Die Einrichtung bietet in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Bad Tölz und dem Ehrenamtsbüro des Landratsamts ein zweitägiges Seminar an, in dem Lesepaten ausgebildet werden (26. Oktober und am 2. November).

Es werden Ehrenamtliche geschult, die in Kindergärten, Grundschulen, Seniorenwohnheimen, am Krankenbett, in Büchereien, in der eigenen Familie vorlesen können. "Die Magie der Worte ist Ihre Leidenschaft" ist das Motto der Referentin und Erzählerin Ursula Weber. Sie zeigt Techniken, Tricks und Tipps zum Vortragen von Geschichten und erläutert, wie sie mit einem besonderen Zauber lebendig werden. Die Themen des Seminars sind: Wie bereiten Sie sich vor? Was, wo und wann lesen Sie vor? Wo und wie finden Sie geeignete Literatur? Es gibt Übungen zu den Themen Körper, Atmung, Stimme, zum Einsatz von Gestik, Mimik und Sprache. Interpretationsmöglichkeiten eines Textes werden besprochen, und es wird gezeigt, wie eine Vorlesestunde vorbereitet wird, auch speziell für junge oder ältere Menschen. Nach Besuch der beiden Termine erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Anmeldung ab sofort beim Kreisbildungswerk, Telefon 08041/6090, E-Mail info@kbw-toelz.de