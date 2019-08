9. August 2019, 21:47 Uhr Kreativer Sommer in Kochel am See Knallbuntes Treiben im Blauen Land

Das Ferienprogramm des Franz-Marc-Museums lädt Kinder dazu ein, expressiv zu malen. Im Pastellkurs bei Leiterin Silke Lühr lernen sie, sich frei zu entfalten

Von Christa Gebhardt, Kochel am See

Pferde in Orange mit knallgrünen Mähnen, eine Herde lila Esel, blaue Füchse im giftgrünen Wald. Die zehn Kinder wundern sich kein bisschen darüber. Warum sollten Tiere nicht knallbunt sein? Von expressionistischer Malerei oder Kunstgeschichte haben die allermeisten noch nie etwas gehört, die im Franz-Marc-Museum in Kochel am Ferienprogramm teilnehmen. Aufmerksam folgen sie den einfachen Erklärungen der Künstlerin und Kunstpädagogin Silke Lühr. Sie führt die Gruppe durch den modernen Neubau des Museums vor einige wenige ausgewählte Werke des Blauen Reiters. Sie lässt die Kinder selbst Antworten auf Fragen finden.

"Warum setzt der Maler Franz Marc Komplementärfarben wie Blau-Gelb oder Rot-Grün nebeneinander?" - "Weil es dann mehr leuchtet", sagt ein Mädchen. "Warum kombiniert Marc nicht Hellgrün mit Rosa?" - "Weil das knatschig wäre!", findet ihre Freundin. "Wie drückt Marc mit Farben Gefühle aus?" - "Die Esel sehen irgendwie traurig und wütend aus, und da passt das dunkle Lila dazu."

Lea, 9, und Pauline, 6, aus München gehören zu der Gruppe, die den Workshop "Sanfte Formen - leuchtende Farben. Pastellkreiden" besuchen. In den Regalen stehen hochwertige Acryl- und Pastellfarben, Spraydosen, Pinsel in allen Größen, dicke Blöcke mit fein- und grobkörnigen Aquarellpapieren. Eine großzügige Ausstattung, gemessen daran, dass der Kurs nur acht Euro pro Person kostet und das Museum keinerlei staatliche Förderung bekommt, sondern von Privatleuten getragen wird. Das Geld kommt über die Stiftungen des Museums, den engagierten Förder-und Freundeskreis und die Eintrittsgelder der Besucher zusammen.

Die zehn Kinder im Pastellfarbenkurs im Alter von sechs bis 13 Jahren sitzen an einem großen Tisch im Atelier und machen sich eifrig an die Malarbeit. Amina, Alma, zwei Junas, Karl, Emilia, Alexandra, Pamina, Lea und Pauli haben die wenigen einfachen Regeln des Pastellmalens schnell verstanden: Nicht den Staub der Kreiden vom Blatt runterpusten in Richtung Nachbar, sondern vorsichtig abklopfen, weil eben alle Farben giftig sind und nicht gut für menschliche Lungen; zwischendurch mal Hände waschen, damit die Farben auf dem Papier beim Verwischen nicht zu einem Einheitsbraun werden und nicht allzu viel auf der Nasenspitze und den Wangen landet, was aber dann doch passiert und schließlich alle zum Lachen bringt.

Auch Pastellfarben können kräftig leuchten, erst recht wenn Komplementärfarben nebeneinandergesetzt werden. (Foto: oh)

Einige Kinder sehen zwischendurch aus, als seien sie eben durch den Kamin gerauscht. Aber auch das gehört zur Freude am Malen: die freie Entfaltung. Die türkisen, violetten und pinken Handflächen darf man sich einfach an den Franz-Marc-T-Shirts abwischen. Nach der Experimentierphase auf Blockpapier, in der Lühr etwas zur Technik erklärt, bekommen die Kinder große Papierbögen. Schnell verlieren sie ihre anfängliche Scheu, greifen voller Freude in die vollen Schachteln mit den vielfarbigen Kreiden und machen sich ans Werk.

Lühr gibt kein Thema vor, niemand muss malen wie Franz Marc, Wassily Kandinsky oder Gabriele Münter. Einfach mal ausprobieren, entstehen lassen. Die Kinder haben durch den Rundgang im Museum schon verstanden, dass ein expressionistisches Bild von starken Farbkontrasten lebt, von Abweichungen zur Realität. Gerade die Jüngsten, die noch nicht zur Schule gehen, fragen nicht nach Motiven oder Ideen, sondern stürzen sich voller Elan in die Abstraktion.

Da erscheint auf einem Papierbogen ein zum Schluss hineingesetztes Tierfabelwesen, ein Affe, ein Faultier vielleicht? Die kleine Künstlerin erklärt nichts dazu, sie malt eben nur aus dem Gefühl heraus. In Paulines Bild schält sich eine Gestalt heraus, "eine verrückte Königin", stellt sie fest. Die Dame trägt ein blutrotes Flatterkleid mit großen Flügeln, einen dramatischen Kopfputz mit waagrecht weit abstehenden Kettenohrringen und spitzen Eselsohren.

Sprühen, Malen, Action Das Franz-Marc-Museum in Kochel am See bietet in den Sommerferien jeden Tag Workshops und Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (bis 7. September). Silke Lühr leitet unter anderem den Pastellfarbenkurs, sie ist eine von mehreren freischaffenden Künstlern aus der Region, die das abwechslungsreiche Sommerprogramm gestalten. Das Publikum ist bunt gemischt, da sind Münchner Eltern mit ihren Kindern auf Tagesausflügen, einheimische Jugendliche und Touristen aus anderen Ecken Deutschlands, die in Oberbayern Urlaub machen. Angeboten wird Malen auf großen Leinwänden im Park, Spraypainting im Museumsgarten, Bildhauerwerkstatt - Formen und Schleifen aus Ytong, Glitzernde Hinterglas-Märchenwelten, Schmuckwerkstätten, Kunterbunter Zirkus-Zauber, Actionpainting und vieles mehr. Die workshops finden von 14 bis 17 Uhr statt und kosten pro Teilnehmer acht Euro. www. franz-marc-museum. decgt

Lühr mischt sich nicht ein in die Bilder der Kinder. Sie gibt nur Tipps. Die älteren Kinder tun sich schon viel schwerer, einfach nur zu malen. Sie überlegen, was eine gute Idee wäre, suchen nach Motiven, denken über Struktur und Ordnung nach. So zeigt sich auf ihren Bildern mehr Gegenständliches: Bergketten in Grüntönen, ein bunter Heißluftballon, das All mit seinen Planeten, ein See mit Stand-up-Paddles. Am Ende dürfen sie aber alle stolz sein auf das, was sie geschaffen haben. Jedes Kind darf seine Bilder mitnehmen, und einige kommen auch mit aufs Gruppenfoto.

Was die Kinder und Jugendlichen im Pastellfarbenkurs auch erfahren haben, ist, drei Stunden lang im Moment zu sein. Konzentriert zu malen, auf die eigenen Gefühle zu hören, aber auch auf die Gruppe zu achten, über Ideen zu diskutieren, anderen zu helfen, Farben auszutauschen, gemeinsam aufzuräumen. Friedlich sind die Stunden vorübergegangen, auch der Ort strahlt Ruhe aus. Der Park mit den modernen Skulpturen rund um das Museum, der Blick auf den blaugrünen Kochelsee, die beruhigende Atmosphäre in den großen hellen Räumen des Museums.

Das entspricht der Intention der Verantwortlichen des Franz-Marc-Museum, wie Pressesprecherin Bettina Pauly sagt. Hightech und Überdigitalisierung seien in den Ausstellungsräumen nicht gewollt. Das Museumsteam möchte die Stille schützen, den Kindern die Kunstwelt öffnen ohne Belehrungen, sie sollen ernst genommen werden und ihre eigenen Wahrnehmungen ausdrücken können. Vielleicht können sie auch so das emotionale und künstlerische Erleben der Gruppe Blauer Reiter nachempfinden. Franz Marcs Künstlerfreunde Wassily Kandinsky und Gabriele Münter lebten und arbeiteten in Murnau, Franz Marc schuf seine kraftvollen Bilder in Sindelsdorf, Ried und Kochel. Sie alle haben das Land mit seinen Bergen und Seen geliebt. Marc aber war es, der der ganzen Gegend zwischen Murnau und Kochel wegen seiner wechselnd bläulichen Farb- und Lichtstimmungen den Namen "das Blaue Land" gab.