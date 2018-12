12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Kostenloses Angebot in Penzberg Beratung zur Rentenversicherung

Der Penzberger Versichertenberater Michael Schmatz erteilt kostenlos Rat bei Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung und hilft bei der Rentenantragstellung und einer Kontenklärung beim Deutschen Rentenversicherungsbund sowie bei der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. Die nächsten Sprechtage gibt Schmatz am Donnerstag, 13. Dezember, und Freitag, 14. Dezember. Die Beratung am Donnerstag findet von 16 bis 20 Uhr im Pfarrzentrum Christkönig, Benedikt-Raum in der Bahnhofstraße in Penzberg, statt. Am Freitag berät Schmatz von 18 Uhr an in der Sindelsdorfer Straße 7, Penzberg. Neben Schmatz steht auch die Diplom-Pädagogin, Mediatorin und KAB-Referentin Petra Reiter für die Beratung bereit. Deshalb sind Schwerpunkte, die besprochen werden können, die Rentenberatung, aber auch Konflikte und Krisen am Arbeitsplatz sowie Stress und Überlastung. Versichertenberater sind keine Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung - aber selbst dort Mitglied. Darum kennen sie die Probleme der Versicherten und werden für die Beantwortung aller Fragen regelmäßig geschult. Für den Freitagstermin wird um vorherige Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 08856/800909. Für das Beratungsangebot am Donnerstag bitten die Verantwortlichen um Anmeldung unter Telefon 0881/94910 oder per E-Mail an buero.weilheim@kab-augsburg.org. Die Anmeldung helfe den Beratern, die Wartezeit für Interessierte kurz zu halten und gegebenenfalls benötigte Unterlagen rechtzeitig zu organisieren, teilt Schmatz mit.